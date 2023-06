Ogni segno zodiacale ha un animale che lo accompagna

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 12 giugno 2023) Da sempre le persone si rivolgono al cosmo per avere una guida, quindi la sua magia parla da sola. Sebbene l’antico linguaggio dell’astrologia sia eccellente per coltivare la consapevolezza di sé, conoscere i segni zodiacali come animali lo rende ancora più valido. Questo è uno dei tanti motivi per cui l’argomento esoterico dell’astrologia è più