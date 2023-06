Oggi le possibili prede e chi gli vuol bene hanno un' arma in più per difendersi | il vademecum della polizia

Leggi su iodonna

(Di lunedì 12 giugno 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert) Ci sono indagini in tutta Italia, le denunce aumentano giorno dopo giorno. La tecnica dei criminali si è affinata e sempre più spesso il bottino supera le migliaia di euro. Le vittime sono, nella maggior parte dei casi, persone anziane o fragili che cadono nella trappola di chi fa credere loro di avere un figlio, un nipote o comunque una persona cara in pericolo. E di aver bisogno di soldi per risolvere il problema. Ecco perché laha pubblicato un vero e proprioindicando le modalità utilizzate dai truffatori e le raccomandazioni per evitare di essere raggirati. Nell’elenco dei casi più frequenti, che proprio laha deciso di descrivere, c’è «il falso avvocato dai modi gentili che vi dice che vostro figlio o nipote è responsabile di un incidente; addirittura, ...