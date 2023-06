Occhetto ricorda Berlusconi | “Con lui rapporto umano mai sgradevole”

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’ultimo segretario del Pci sulla celebre sfida televisiva: “Il confronto mi ha segnato”. Poi sulla politica estera: “Aveva istinto, come l’interesse per il Mediterraneo”

"E' stato - lo ricorda oggi Occhetto dalla sua casa in Maremma- un avversario politico. Non abbiamo mai avuto scontri a livello personale. Ho avuto modo di ...Silvio Berlusconi, Occhetto: "Ha sdoganato il passaggio dalla Repubblica dei partiti al populismo; ha messo insieme il peggio della prima Repubblica con elementi giustizialisti che venivano dall'estre ...