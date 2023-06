Nuti | Renzi | ' un pensiero per le tante lacrime ma anche per le risate'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu (Adnkronos) - "In questa giornata così triste unper Francesco. Per ledi questi quindici anni di dolore. Maper leche ci ha regalato. Per me Caruso Pascoski (di padre polacco) vince su tutto e resterà IL film più divertente della mia gioventù". Lo scrive su Twitter Matteo

E' morto questa mattina, lunedì 12 giugno 2023, a Roma l'attore, regista e produttore toscano Francesco Nuti. Nato a Firenze nel 1995, aveva 68 anni, compiuti lo scorso 17 maggio. Da anni Nuti viveva ...