Notte di terrore nel Napoletano | litiga con la fidanzata e investe ragazzi in piazza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutodia Nola (Napoli) dove, inDuomo, intorno all’una, un ragazzo a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana. Dopo averne investito diversi si è allontanato dal centro a tutta velocità e nei pressi del comune di Camposano la sua auto a causa anche della velocità, è rimasta coinvolta in un incidente stradale capovolgendosi. Almeno sette– secondo le notizie in possesso al deputato Francesco Emilio Borrelli – sono stati trasportati in ospedale: alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva poco primato con la. L'articolo proviene da Anteprima24.it.