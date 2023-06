Non viene pagata con regolarità perchè è incinta | azienda condannata per discriminazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 12 giugno 2023) “Prima si pagano i lavoratori presenti, poi quelli in malattia e solo alla fine le maternità”. Questa affermazione, che sembrerebbe la voce di un “padrone” del secolo scorso, è stata invece e purtroppo pronunciata a fine 2022 da un’milanese, “specializzata nella produzione di prodotti in carta cartone ” e le è costata, all’esito di un giudizio antidiscriminatorio promosso da una dipendente in stato di gravidanza, una condanna per. La donna bergamasca, che da quando aveva comunicato all’il proprio stato interessante, aveva iniziato a non essere più retribuita con, si è rivolta all’Ufficio Vertenze CISL e, con l’assistenza dello Studio Legale Venturati e Biffi di Treviglio, ha così ottenuto in via d’urgenza una pronuncia del Tribunale di Milano che ha ravvisato nel comportamento ...