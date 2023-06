Non perdere tempo e ascolta subito i migliori album per diventare più produttivo

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Attività diverse richiedono un diverso sottofondo musicale, magari formato. Ad esempio, fare esercizio fisico è più una cosa da rap tronfio, mentre la musica energizzante dei Good Charlotte, bella anche da cantare, può dare tantissima energia per pulire casa. Magari è un'esigenza solo mia, ma credo che i momenti in cui vi abbandonate alle emozioni abbiano bisogno di un pochino di White Ladder. Eppure, tutto ciò che richieda di concentrarsi su quello che si sta facendo, come studiare, scrivere, oppure sbrigare le formalità burocratiche per pagare le tasse, presenta tutta una serie di requisiti specifici. In particolare, la musica di accompagnamento non deve distrarvi e deve avere il pregio di passare in secondo piano rispetto a ciò in cui siete affaccendati. Inoltre deve motivarvi. Probabilmente la musica elettronica rappresenta la scelta più ovvia, ma potrete ...