Non c’è pace per Vlahovic | ancora problemi all’inguine | out con la Serbia

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non c’èper Dusan. Dopo una stagione con più ombre che luci con la maglia della Juventus, l’attaccante rimarrà escluso anche dalle convocazioni della propria Nazionale. Lasarà impegnata infatti in una doppia sfida: il 16 giugno avrà un test amichevole contro la Giordania e il 20 giugno affronterà la Bulgaria per le qualificazioni ai prossimi Europei. A confermare l’esclusione dell’attaccante bianconero il ct Dragan Stojkovic: «Abbiamo avuto dei colloqui negli scorsi giorni e pensavo di poterlo avere con la Bulgaria ma sfortunatamente soffre di un costante dolore. Meglio che salti il giro e si rimetta una volta per tutte dall’infortunio». Per la punta classe 2000, dunque, continuano ifisici che lo hanno condizionato lungo tutta l’ultima stagione. Stojkovic, ...