Non ce la faccio L' annuncio in diretta | Panicucci in lacrime

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'più difficile, quello della morte di Silvio Berlusconi, arriva nel corso di Mattino Cinque, il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica. Al rientro da una pausa pubblicitarie i due appaiono visibilmente scossi e commossi: "Abbiamo una brutta notizia da dare", ha detto Vecchi. La conduttrice: "È la cosa peggiore che noi potessimo dare, per noi di Mediaset, perché è morto Silvio Berlusconi". Federicaha chiesto al collega di continuare perché lei non se la sentiva di parlare: "Francesco fai tu, perché io…". Vecchi, anche lui molto provato, ha preso la parola: "Capisco, credo che questo riguardi tutti quelli che lavorano qua". E: "Abbiamo appreso la notizia anche noi adesso, quindi chiudiamo qui, c'è il TG5". Vecchi le ha fatto eco: "C'è lo speciale del TG5, grazie per ...