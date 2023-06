Notte di terrore a). Intorno all'una un ragazzo, probabilmente alterato dopo un litigio con la fidanzata , ha iniziato a sfrecciare tra i giovani riuniti in piazza a bere a bordo di una Panda. Dopo averne ...Leggi Anche, 12enne massacrato di botte da branco di 15enni: video finisce sui social Borrelli: 'Pene più aspre per i delinquenti della strada' A documentare l'accaduto sulla sua pagina Facebook è stato il ...Attimi di terrore ieri sera a mezzanotte nel centro storico di, in provincia di, precisamente in piazza Duomo . Un ragazzo, a bordo di una Fiat Panda nera ha perso completamente la razionalità e ha cominciato a zigzagare puntando dei pedoni che ...

Nola (Napoli), notte di terrore: un giovane litiga con la fidanzata e investe diversi ragazzi nella movida TGCOM

Notte di terrore a Nola (Napoli) dove, in piazza Duomo, intorno all'una, un ragazzo a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare tra i tanti giovani della movida nolana. Dopo averne ...Terrore nella notte a Nola, in provincia di Napoli, dove un'auto impazzita ha investito la folla e seminato il panico nelle vie del centro.