Nola | litiga con la fidanzata e investe sette persone

(Di lunedì 12 giugno 2023) Minuti di terrore questa notte a(Napoli) dove, in Piazza Duomo, intorno all'una, un ragazzo a bordo di una Panda ha iniziato a sfrecciare ad alta velocità tra i tanti giovani che affollavano la zona. L'uomo ne ha investiti diversi e poi si è allontanato dal centro a tutta velocità rimanendo coinvolto in un incidente nei pressi del comune di Camposano. Almenoragazzi, secondo le notizie che son ostate riferite all'Ansa dal deputato Francesco Emilio Borrelli, sono stati trasportati in ospedale: alcuni sono in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il giovane è stato arrestato. Secondo una prima ricostruzione il giovane aveva poco primato con la