No | l’Unione europea non ha avvertito le donne incinte di evitare i vaccini contro la Covid-19

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato su Facebook un post in cui si legge la presunta notizia secondo cui(UE) starebbe «ora avvertendo ledi non ricevere il vaccino-19 a causa della possibilità di infertilità, aborto spontaneo e altre complicazioni». Si tratta di una notizia infondata, che non trova risin nessun comunicato ufficiale dell’UE e dell’Agenziaper i medicinali (EMA), cioè l’agenzia dell’UE per la valutazione dei medicinali. Contattato da vari siti di fact-checking internazionali, un portavoce dell’EMA ha smentito la notizia infondata, dichiarando: «le affermazioni che circolano online secondo cui l’EMA sta consigliando alledi non ricevere ...