(Di lunedì 12 giugno 2023) Circolano sui social una clip e un’immagine dove si vede la segretaria del Pdbere quello che viene identificato come vinoin cartone, mentre si trova in. Alcuni pensano che la segretaria dem volesse emulare le gesta dell’Eurodeputata Alesssandra Mussolini, che, per dimostrare (invano, dato che la scienza a riguardo è molto chiara) che il vino non è cancerogeno, si è «attaccatabottiglia» a margine di un incontro all’Euronon stava bevendo vino e si tratta di un attacco infondato nei suoi confronti da parte di qualcuno dei suoi detrattori. Vediamo tutto nel dettaglio. Per chi ha fretta: Un video ritrae la segretaria del Pd...

'Di fronte alla scomparsa di Silvio Berlusconi', dichiara in una nota è la Segretaria del PD,... Lo era anche lui, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi 'lei o è pazzo ...Schlein non stava bevendo vino e si tratta di un attacco infondato nei suoi confronti da parte di qualcuno dei suoi detrattori. Vediamo tutto nel dettaglio. Per chi ha ...... il Pd ha rinviato la riunione della direzione di oggi,Schlein dichiara: "Di fronte alla ... Lo era anche lui, pensava di insieme e vedeva lontano: quando mi prese gli dissi: 'lei o è pazzo o è ...

No! Elly Schlein non ha bevuto Tavernello in aula alla Camera Open

