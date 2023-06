L'intesa prevederebbe una multa, salvando così Mourinho dalla. Ora, bisognerà vedere se il Tribunale Federale Nazionale accetterà l'accordo o meno. Stando a quanto riferisce, invece, '...squalifiche, ma solo multe salate dopo la rissa esplosa tra alcuni giocatori di Bologna (... Ladi un turno del campo di Milano è stato sostituita in ammenda, e così anche gli stop dei ...È uno spreco di tempo, energia e denaro, e tutto ciò per. Quindi è meglio che si concentrino ... può (o poteva) succedere davvero di tutto, compresa laper tre o cinque anni dalla ...

Niente squalifica per Mourinho: accordo per il patteggiamento CalcioMercato.it

José Mourinho patteggia. Stando a quanto riferisce ‘ansa.it’, sarebbe stato trovato una bozza d’accordo con la Procura Federale per il caso Chiffi. Lo scorso 3 maggio, al termine della partita tra ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...