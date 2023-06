Niente camera ardente per Silvio Berlusconi | mercoledì sarà lutto nazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non cilaperche era stata ipotizzata per domani negli studi televisivi di Cologno Monzese. Lo rende noto l’ufficio stampa Mediaset. Poco fa è terminato un sopralluogo dei Carabinieri del comando provinciale di Milano. Questa decisione sarebbe legata a questioni di ordine pubblico. Intanto è stato proclamato ilper, la giornata dei funerali di Stato di. Lo dispone il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Sono state issate a mezz’asta le bandiere all’ingresso di Palazzo Chigi, in segno didopo la morte di. Il tricolore italiano e la bandiera dell’Unione ...

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, cambia la programmazione di Mediaset e salta l'Isola dei Famosi. Su Canale 5, in onda “Speciale Tg5” dalle ore 20 alle ore 24.00.In politica dal 1994 La campagna elettorale del ’94 vide il trionfo di un Berlusconi dominatore del mezzo televisivo.Eletto alla Camera dei deputati, è stato confermato nelle successive quattro ...