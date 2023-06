Next Gen Race | Musetti torna sul podio | altri due italiani in top - 20

Archiviato il Roland Garros è tempo di una nuovo aggiornamento della Pepperstone ATPRace. Il secondo Slam dell'anno non ha infatti solo visto il trionfo da record di Novak Djokovic, ha anche fornito anche alcune indicazioni sulle prestazioni dei migliori tennisti Under 21 a ...Non solo Starfield: tra le sorprese dall'evento Games Showcase di Microsoft c'è anche la nuova Xbox Series S nella colorazione Nero Carbone e con SSD da 1 TB . La consoleeconomica , se così la si può definire, cambia look prendendo in prestito il vestito della Series X , la sorella maggiore in termini di potenzialità, e raddoppia la capacità dello storage. ...Nella Juventus, Missori diventerebbe un perno dellanel girone A della Serie C, però con la possibilità di affacciarsi con regolarità nella squadra guidata da Allegri. Più navigato è invece ...

È da un po' che le cose non vanno per il verso giusto in casa Xbox. Per quanto il Game Pass sia oramai un modello consolidato nell'industria videolud ...Archiviato il Roland Garros è tempo di una nuovo aggiornamento della Pepperstone ATP Next Gen Race. Il secondo Slam dell'anno non ha infatti ...