Netflix annuncia ”Vasco Rossi – Il Supervissuto” | la docu-serie sulla rockstar più amata d’italia

(Di lunedì 12 giugno 2023)– Il. Nel teaser trailer un assaggio della nuova, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti allapiù. In arrivo sulain 5 episodi su– ph: style.corriere.itDopo l’anteprima di ieri in occasione della tappa del concertoLIVE a Bologna,– Il. Nel teaser trailer un assaggio ...

'Vasco Rossi - Il Supervissuto', una nuova docu - serie, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti alla rockstar più amata d'Italia: Vasco Rossi. Vasco Rossi - Il ...'Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto'.la docuserie sull'iconica rockstar Vasco ...- Pubblicità - Dopo l'anteprima di ieri in occasione della tappa del concerto VASCO LIVE a Bologna,Vasco Rossi - Il Supervissuto . Nel teaser trailer un assaggio della nuova docu - serie, in 5 episodi, che fornirà un accesso senza precedenti alla rockstar più amata d'Italia: Vasco ...

Netflix annuncia Vasco Rossi - Il Supervissuto Cinefilos.it

Netflix annuncia Vasco Rossi - Il Supervissuto. Nel teaser trailer un assaggio della nuova docu-serie, in 5 episodi.Netflix annuncia 'Vasco Rossi - Il Supervissuto'. Nel teaser trailer pubblicato oggi c'è un assaggio della nuova docu-serie in 5 episodi ...