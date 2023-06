Nell' area di Bakhmut forti perdite russe | Mosca fatica a curare i feriti

La nave lavorerà a fianco di una serie di altre navi per tutta l'estate per installare 62 fondazionidi sviluppo eolico. Il progetto utilizzerà le turbine Haliade - X da 13 MW di GE ...... affermano i militari ucraini, sostenendo che la Russia abbia "cercato di migliorare la situazione tattica'asse Bakhmut" con "operazioni di offensiva, senza successo, in direzione di Ivanivske e ...Concorso tra i più prestigiosi e consolidati al mondo'ambito del design industriale, il Red Dot Design Award è riconosciuto per selezionare i progetti che soddisfano al meglio i criteri di alta qualità estetica, funzionalità e innovazione. I ...

Pesca a strascico nell'area marina protetta di Capo Carbonara: sanzionato il comandante del peschereccio La Nuova Sardegna

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-db998ea6-59f4-f071-4054-c94d920552 ...Salario minimo, sanità pubblica, autonomia differenziata, caro-affitti: sono i temi su cui Schlein vuole lanciare una grande mobilitazione, per superare le diffidenze interne e trovare punti in comune ...