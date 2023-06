Nations League | Italia alla Final Four per la seconda volta consecutiva | il percorso degli azzurri

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ci è voluto il successo contro l’Ungheria nell’ultima giornata del Gruppo 3 per permettere all’di accederediche si aprirà mercoledì 14 giugno, anche se glisaranno di scena il giorno successivo contro la Spagna. La Nazionalena si qualifica così per lae assoluta –fasee della competizione. Anche nel 2021, quando lasi disputava in, la selezione del ct Roberto Mancini aveva trovato la Spagna, perdendo 2-1 allo stadio “Meazza” di Milano. Gli, in ogni caso, avevano poi avuto la meglio ...

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini , ha rilasciato un'intervista ai canali Uefa in vista della fase finale della, che si giocherà tra il 14 e il 18 giugno. Le semifinali saranno Spagna - Italia e Olanda - Croazia. Mancini dichiara: 'Siamo tutte e quattro ottime nazionali. Conosciamo tutti la ...Finito il campionato, è arrivato il momento delle nazionali. Riparte la, via alla final four: si gioca nei Paesi Bassi. Mercoledì l'Olanda sfida la Croazia al De Kuip di Rotterdam, l'Italia affronta la Spagna a Enschede. Sarà gara secca, chi vince va in ...Il tecnico ha richiamato Boubacar Kamara (Aston Villa, 23 anni, 3 selezioni), apparso con i Blues un anno fa, ai tempi della finestra di, e che non era stato convocato per il Mondiale. ...

Ci è voluto il successo contro l'Ungheria nell'ultima giornata del Gruppo 3 per permettere all'Italia di accedere alla Final Four di Nations League che si aprirà mercoledì 14 giugno, anche se gli Azzu ...La semifinale di Nations League mette davanti Spagna e Italia: tutte le informazioni sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.