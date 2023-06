Nations League | Final Four | programma e diretta tv

(Di lunedì 12 giugno 2023) Prendere il trono attualmente occupato dalla Francia, vittoriosa nella scorsa stagione sulla Spagna, ancora protagonista di questodi. I regnanti della competizione non sono presenti in questa fasee, quindi il torneo del Vecchio Continente cambierà, certamente, padrone. Saranno Italia, Spagna, Olanda e Croazia ad animare le semii di questa manifestazione, con gli Orange che avranno il vantaggio di giocare nel loro Paese. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle ultime partite con ilcompleto e dove sarà possibile assistere in televisione alle due gare che eleggeranno leiste pronte a succedere ai transalpini....

Il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini , ha rilasciato un'intervista ai canali Uefa in vista della fase finale della, che si giocherà tra il 14 e il 18 giugno. Le semifinali saranno Spagna - Italia e Olanda - Croazia. Mancini dichiara: 'Siamo tutte e quattro ottime nazionali. Conosciamo tutti la ...Finito il campionato, è arrivato il momento delle nazionali. Riparte la, via alla final four: si gioca nei Paesi Bassi. Mercoledì l'Olanda sfida la Croazia al De Kuip di Rotterdam, l'Italia affronta la Spagna a Enschede. Sarà gara secca, chi vince va in ...Il tecnico ha richiamato Boubacar Kamara (Aston Villa, 23 anni, 3 selezioni), apparso con i Blues un anno fa, ai tempi della finestra di, e che non era stato convocato per il Mondiale. ...

Ci è voluto il successo contro l'Ungheria nell'ultima giornata del Gruppo 3 per permettere all'Italia di accedere alla Final Four di Nations League che si aprirà mercoledì 14 giugno, anche se gli Azzu ...Roma, 12 giu. – (Adnkronos) – “Napoli su Mancini Sono ipotesi fantomatiche e molto molto remote. Mancini è il ct della nazionale, al Napoli lo unisce solo il colore azzurro. Abbiamo condiviso un prog ...