Nations League 2023 | dove si gioca la Final Four? Stadi e città interessate | c’è l’Italia!

(Di lunedì 12 giugno 2023) Saranno i Paesi Bassi ad ospitare la terzadella storia della. Due gliscelti per ospitare le due semii e le duei. La prima semie, tra i padroni di casa dell’Olanda e la Croazia, si giocherà mercoledì 14 giugno alle 20.45 alloon Feijenoord – “De Kuip” di Rotterdam L’Italia, che affronterà la Spagna dall’altra parte del tabellone giovedì 15 giugno alle 20.45, giocherà invece all’FC Twenteon di Enschede. Negli stessisi disputeranno anche lei: ad Enschede avrà luogo anche quella per il 3° posto alle 15.00 di domenica 18 giugno, mentre a Rotterdam ci si giocherà il successo nella manifestazione alle 20.45 sempre del ...

