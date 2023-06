Nati per essere ribelli | chi sono le persone che proprio non riescono a seguire le regole

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 12 giugno 2023)per, ma perchè ciche nona rispettare le? Svelato il motivo. Da bambino vi chiedevano di fare qualcosa e facevate esattamente l’opposto? Se non vi piaceleecco perchè avete questa tendenza. C’è un motivo ben preciso. Nessuno amaalla lettera lee sentirsi in qualche modo controllato, ma chi vive in una società deve comunque rispettare delle norme per stare a contatto con gli altri.per-Ilovetrading.itC’è comunque chi ha tanti problemi neldellefin da quando è piccolo e anche da ...