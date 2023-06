Natalia Paragoni | ci siamo | ha scelto il nome della figlia

(Di lunedì 12 giugno 2023) Personaggi Tv,sta vivendo un momento cruciale nella sua vita: è nel settimo mese di gravidanza e presto darà il benvenuto alla sua primogenita, frutto dell’amore con il suo compagno Andrea Zelletta. Parliamosua gravidanza e, finalmente, delper la piccola in arrivo.Leggi anche:, il drammatico sfogo a poco dal parto Leggi anche:incinta di sei mesi finisce al pronto soccorso: cos’è successo, i retroscena sulla gravidanza e le critiche sociale il compagno Andrea Zelletta si sono incontrati nel 2019 nel dating show di Maria De Filippi, “Uomini e ...

, alla 33esima settimana di gravidanza , cioè al settimo mese , ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi giorni di agosto. ...Ecco cosa racconta l'ex corteggiatrice:risponde poi a un'altra curiosità di molti dei suoi fan. Attualmente l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è alla 33esima settimana e svela al ...Persi preannuncia un'estate speciale, dal momento che presto diventerà mamma per la prima volta. Nelle passate ore ha dato ai suoi follower la possibilità di rispondere a qualche loro ...

Natalia Paragoni incinta svela la data del parto, poi su Andrea Zelletta: Non sono gelosa Fanpage.it

Natalia Paragoni, alla 33esima settimana di gravidanza, cioè al settimo mese, ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...