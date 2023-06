Natalia Paragoni | che gaffe su Instagram | ' La mia bimba è lunga 1 | 5 chilometri' E i social si scatenano

(Di lunedì 12 giugno 2023), alla 33esima settimana di gravidanza , cioè al settimo mese , ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi giorni di agosto. ...

, alla 33esima settimana di gravidanza , cioè al settimo mese , ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi giorni di agosto. ...Ecco cosa racconta l'ex corteggiatrice:risponde poi a un'altra curiosità di molti dei suoi fan. Attualmente l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è alla 33esima settimana e svela al ...Persi preannuncia un'estate speciale, dal momento che presto diventerà mamma per la prima volta. Nelle passate ore ha dato ai suoi follower la possibilità di rispondere a qualche loro ...

Natalia Paragoni incinta svela la data del parto, poi su Andrea Zelletta: Non sono gelosa Fanpage.it

Natalia Paragoni, alla 33esima settimana di gravidanza, cioè al settimo mese, ha voluto raccontare alle sue followers qualcosa in più della piccola, che dovrebbe arrivare i primi ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...