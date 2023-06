NASCAR Cup Series | Martin Truex regna a Sonoma

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Quarta affermazione in carriera perJr in quel di. Il #19 del Gibbs Racing festeggia in California la 33a affermazione della propria vita, la seconda in campionato dopo la gestione perfetta di una gara che ha visto solo due caution. L’esperto pilota statunitense torna a primeggiare in una delle piste più impegnative dell’intero calendario. I saliscendi disono infatti una sfida per tutti i protagonisti, un’incognita che non ha piegato l’ex campione della serie. Kyle Busch (McLaren Custom Grills Chevrolet #8), Joey Logano (Autotrader Ford #22), Chris Buescher (Fifth Third Bank Ford #17) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) concludono nell’ordine una manifestazione che ci proietta nella seconda parte del campionato. ‘Vacanze estive’ ora per laCup ...