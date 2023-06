Napoli su Kiwior | c’è già il sì del giocatore

(Di lunedì 12 giugno 2023) Nel caso in cui dovesse partire Kim Min Jae ilsarebbe pronto a fare una mossa per Jakubdell’Arsenal Per uno Spezia che retrocede in Serie B, ci potrebbe essere un exproprio dei liguri che potrebbe far ritorno in Serie A. Si tratta di Jakub, difensore polacco in forza attualmente L'articolo

e Hancko accostati al: la situazione Tra i calciatori accostati alci sonoe Hancko . La nostra redazione ha raccolto in esclusiva alcune notizie in merito a questi due ...Ilha già il gradimento di(tentato dal ritorno in Italia) ed è pronto a fare l'affondo decisivo per assicurarsi l'erede di Kim Min - Jae. Sotto traccia e in silenzio, ma il mercato ...... anche grazie ai 25 mln incassati per la cessione del polaccodall'Arsenal, parzialmente ... Ilda parte sua ha invece svecchiato la rosa vendendo alcuni big e incamerando decine e decine ...

Napoli, Kiwior dell’Arsenal pista per il dopo Kim Ok Calciomercato

Quando la partenza di Kim Min-jae sembra quasi certa, il Napoli si tutela: scelto il sostituto per il centrale coreano ...Gli azzurri studiano un nuovo rinforzo per la difesa Oltre che molta amarezza, l’inaspettato addio di Luciano Spalletti ha lasciato più di un’incertezza nell’ambiente del Napoli, il quale in attesa de ...