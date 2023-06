Napoli | pista a sorpresa per il dopo Spalletti | contatti avviati | nome incredibile

(Di lunedì 12 giugno 2023) Spunta un, per la panchina del: De Laurentiis pare stia facendo un sondaggio in Francia È finito da poco il campionato di Serie A, che ha visto trionfare ildiben 33 anni ed adesso si deve già pensare al futuro della panchina degli azzurri. Chi sarà il sostituto Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Al momento non si esclude alcunaIl corpo senza vita di un 54enne è stato trovato all'interno di un'abitazione a Mariglianella, in provincia di. Il corpo presentava diverse ferite da punta e taglio. Sul posto, in via ...Non si esclude alcuna... con numerose ferite da punta e taglio, a Mariglianella, un comune vicino a. I Carabinieri ... Al momento gli investigatori non escludono alcuna

Napoli, no della Fiorentina per Italiano: rispunta un'altra pista Calciomercato.com

Ancora una tragedia consumatasi nella provincia di Napoli, a Mariglianella dove si è registrato un omicidio-suicidio ...Spunta un nome incredibile, per la panchina del Napoli: De Laurentiis pare stia facendo un sondaggio in Francia È finito da poco il campionato di Serie A, che ha visto trionfare il Napoli di Spalletti ...