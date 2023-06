Napoli | penale o mercato | le future mosse del club

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilsta concentrando tutte le energie per affrontare il prossimo. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha dedicato il suo spazio ad una controversia che coinvolge anche la Salernitana.? Stando a quanto riportato dal CdS, c’è in ballo unada pagare, di circa un milione di euro, per liberare L'articolo