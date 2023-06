Napoli | Paulo Sousa più vicino Ma De Laurentiis non molla altri due nomi

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilsarebbe sempre più. Ma Denonle due alternative per la panchinaè in questo momento il favorito per andare a prendere il posto lasciato vacante da Spalletti al, ma la chiusura ancora non arriva. Questo perchè, secondo il Corriere dello Sport, Destarebbe aspettando ancora una risposta dadue. Il primo è quello di Garcia, che potrebbe tornare in Italia dopo quasi 7 anni, ma soprattutto c’è Galtier. Il numero uno partenopeo attende che quest’ultimo si liberi dal PSG, ma lo stesso tecnico non avrebbe tutta questa fretta.