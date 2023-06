Napoli | obiettivo dall’Udinese | una big di Serie A tenta il sorpasso

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ilsi è messo già in moto per il calciomercato estivo. Gli azzurri sono alla ricerca di calciatori che possano migliorare la rosa attuale e che possano anche diventare determinanti per gli obiettivi futuri. Aurelio De Laurentiis sta guardando in casa Udinese per strappare un altro colpo straordinario alla famiglia Pozzo. Con i bianconeri c’è un ottimo rapporto sul mercato e potrebbero esserci accordi di grande livello già nelle prossime settimane.Samardzic ANSA 12 Giugno 2023 Spazio.itCalciomercato: su Samardzic c’è anche il Milan Secondo le ultime notizie di calciomercato, ilha messo nel mirino Lazar Samardzic. Il centrocampista tedesco naturalizzato serbo è uno dei migliori giovanissimi del nostro campionato e anche d’Europa e in questa stagione ha messo in mostra ...