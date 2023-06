Napoli | il vero sogno di De Laurentiis è Galtier Sport Mediaset

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 giugno 2023)fa il punto sulla situazione del prossimo allenatore del. Chiunque arriverà, prenderà in eredità una squadra campione d’Italia. Un’eredità non di poco conto. Negli ultimi giorni rimbalza incessante il nome di Paulo Sousa. Ci sarebbe il sì del portoghese e la volontà dela prenderlo. L’unico ostacolo sarebbe il contratto che il portoghese ha con la Salernitana. Un ostacolo facilmente superabile. Tuttavia l’idea Sousa contraddice un po’ quando detto fin qui da Deche ha sempre dichiarato di non voler pagare clausole rescissorie per gli allenatori. Con la Salernitana potrebbe essere sufficiente indennizzare il club della partenza di Sousa con un calciatore giovane del. Tutta la redazione difa ...