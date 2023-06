Napoli | bomba al distributore di benzina per rubare i soldi della cassa

(Di lunedì 12 giugno 2023) Paura apoco prima dell’alba per un’esplosione avvenuta nei pressi di undi rifornimento in via villa romana, tra i quartieri di Barra e Ponticelli. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che ignoti abbiano fatto esplodere un ordigno L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

21:15 ROBERTO MERCADINI: spettacolo: "Little Boy: Storia incredibile e vera dellaAtomica" ... 21:15 ELISA & RIDOLFI: CITTÀ D'O MARE Concerto/Racconto: Un viaggio tra i porti di, Genova, ...Una vera e propriadi mercato. Le panchine della Serie A cominciano a diventare bollenti. Ildeve ancora riempire la casella di Luciano Spalletti , la Roma deve sciogliere il nodo Mourinho e la Juve deve ...Al PSG dovrebbe andare Nagelsmann e lì potrebbe aprirsi un capitolo anche su Galtier, che ha già mostrato apprezzamento per il. Il PSG divora i propri allenatori, quindi è un mondo a parte per ...

Bomba d'acqua nel Napoletano, a Casalnuovo le strade diventano ... Fanpage.it

I carabinieri intervenuti in via della Villa Romana dopo la segnalazione del forte boato. La deflagrazione ha provocato ingenti danni. Sul posto anche gli artificieri.Bomba d’acqua nel Napoletano oggi ... Ma il maltempo si è abbattuto anche sul resto della Campania, con una pioggia abbondante anche a Napoli attorno alle ore 14,00. Per la giornata di oggi, la ...