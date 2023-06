Naomi Watts | l’attrice di The Watcher sposa il fidanzato Billy Crudup

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Negli ultimi giorni, si erano diffuse numerose voci relative ad un possibile matrimonio trae il compagno Billy Crudup . I due attori, che stanno insieme dal 2018 , si sono infatti segretamente sposati: a confermarlo, è stato uno scatto pubblicato dalla stessasul suo ...La star di Mulholland Drive annuncia via social le nozze con l attore di The Morning Show .convolata a nozze con Billy Crudup. La star di Mulholland Drive ha annunciato di aver sposato l attore di The Morning Show , postando una foto in abito bianco accanto al neo marito sulla ...ha detto sì . L'attrice e il compagno Billy Crudup - collega conosciuto sul set della serie Netflix Gypsy - si sono giurati amore eterno in gran segreto , lontano da occhi indiscreti e ...

Il matrimonio di Naomi Watts e Billy Crudup: abito bianco di pizzo per la sposa Stile e Trend Fanpage

(KIKA) - HOLLYWOOD - Naomi Watts e Billy Crudup sono marito e moglie. La star di Mulholland Drive annuncia via social le nozze con l’attore di The Morning Show.L’attrice ha pubblicato uno scatto su Instagram che conferma le nozze, avvenute in segreto, con il collega statunitense Negli ultimi giorni, si erano diffuse numerose voci relative ad un possibile mat ...