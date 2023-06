Namor | l' attore Tenoch Huerta accusato di aggressione sessuale

(Di lunedì 12 giugno 2023) L'del Marvel Cinematic Universeè statodi violenzada una musicista e attivista messicana in una serie di post sui social media. L'interprete dinel Marvel Cinematic Universe,, è statodidalla musicista e attivista Maria Elena Rios in una serie di post sui social media. Nei post Rios motiva la sua rottura con l'organizzazione antirazzista messicana Poder Prieto e la sua rabbia per il fatto che il gruppo avrebbe pubblicato un podcast che la coinvolgeva sul loro sito Web senza averla pagata, inoltre li accusa di proteggere, che ha interpretatoin Black Panther: Wakanda ...

.... Il sequel di Black Panther senza Black Panther: dopo la scomparsa dell'Chadwick Boseman per un tumore al colon nel 2020, infatti, non c'è stato nessun recasting (come chiesto a gran ....... Il sequel di Black Panther senza Black Panther: dopo la scomparsa dell'Chadwick Boseman per un tumore al colon nel 2020, infatti, non c'è stato nessun recasting (come chiesto a gran ...

L'attore di Namor, Tenoch Huerta, accusato di violenza sessuale NerdPool

L'attore del Marvel Cinematic Universe Tenoch Huerta è stato accusato di violenza sessuale da una musicista e attivista messicana in una serie di post sui social media.Chi è Tenoch Huerta L'attore che ha interpretato Namor nel mondo Marvel è stato accusato di violenza sessuale su Twitter.