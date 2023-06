Musetti-Gojo in tv oggi | ATP Stoccarda 2023 | orario | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sarà esordio sull’erba già di lunedì per Lorenzo. Il toscano, arrivato agli ottavi al Roland Garros, prende subito il via sull’erba dell’ATP 250 di, dove sfida il croato Borna. Per il numero 2 d’Italia speranza di andare a trovare la prima vittoria da professionista sull’erba, almeno a livello di tabellone principale. Si tratta di un confronto che si è già visto in passato, nella fattispecie in Coppa Davis: nella fase a gironi del 2022, infatti,sconfissecon un perentorio 6-4 6-2. Il croato è migliorato rispetto alle esplosioni varie di due anni fa proprio nella Davis versione Kosmos, ma in top 100 non ci è ancora entrato, seppur di poco. Può essere un debutto abbastanza comodo per l’allievo di Simone Tartarini, atteso a un tentativo di stabilizzare ulteriormente la ...