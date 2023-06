Muovere l' economia? La prima manovra da fare è partire dallo sviluppo dei trasporti

Un presidente uscente, Thomas Baumgartner, e uno "entrante" Riccardo Morelli, pronti a salire sullo stesso palco, quello dell'assemblea annuale di Anita, dal titolo "Muoviamo l'", il programma il 22 giugno a Roma all'Hotel Parco dei Principi a partire dalle 9., per riaffermare la centralità del settore dei trasporti per l'intero sistema economico nazionale e per ...Prezzi di benzina e diesel in aumento sulla rete nazionale. Ai prezzi raccomandati sono state sabato Eni e Q8 con +1 centesimo sui due carburanti. Continua di conseguenza la salita dei prezzi praticati alla pompa anche a valle dei precedenti interventi. ...... capaci di seguire gli andamenti anche settoriali dell'e, entro certi limiti, anticipare l'... C'è poi "il nodo dell'architettura istituzionale entro cui moneta e finanza si devono, per ...

Occhi puntati sul doppio appuntamento Fed-Bce la Repubblica