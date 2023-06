Muore Berlusconi e con lui muore la cosiddetta destra moderata

(Di lunedì 12 giugno 2023) Sinceramente, non me lo aspettavo. SpecIalmente noi di sinistra credevamo chefosse immortale. Anche perché siamo noi ad averlo reso immortale combattendolo per 30 anni senza mai vincere le ...

Simile il flash lanciato dal canale di news 24 ore di Rtve, la radio - televisione pubblica spagnola: 'a 86 anni Silvio, ex primo ministro italiano '. 'Tre volte presidente del ...Silvioè morto: Alba Parietti lo ricorda così La morte di Silvioha segnato molti protagonisti del mondo dello spettacolo, essendo di fatto colui che diede principio a Canale 5, ......17 Miccichè: "Con luianche Forza Italia" 11:08 Salvini: "Un grande italiano ha deciso di salutarci" 10:36 È morto Silvio

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

''E' come se fosse morto un mio parente. Perché Silvio Berlusconi mi è stato vicino per tutta la vita'', ha detto l'ex coordinatore di Forza Italia in Sicilia ed ex viceministro Gianfranco Miccichè.Se c'è un personaggio che ha rappresentato - in tutto e per tutto - lo scontro atavico tra magistratura e politica quello è senza alcun dubbio il Cavaliere, scomparso oggi al San Raffaele all'età di 8 ...