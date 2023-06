Mountain bike | a Lenzerheide bene Daniele Braidot Sara Cortinovis a podio tra le under 23

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’anno scorso al’Italia dellasi era esaltata con la bellissima vittoria di Luca. L’azzurro non si è ripetuto nella tappa della Coppa del Mondo di cross-country, ma a tenere alto il Tricolore nella prova olimpica ci ha pensato il fratello,, autore di un’ottima gara. Per l’azzurro un’eccellente sesta piazza nella gara storica per Nino Schurter e la Svizzera: il padrone di casa ha infatti agguantato il successo numero 34 nella competizione, diventando il più vincente di sempre. Al femminile ad imporsi è stata la campionessa d’Europa Loana Lecomte, mentre per l’Italia da sottolineare la buona top-10 agguantata da Martina Berta, nona al traguardo. Bel risultato nelle categorie giovanili con...

Il corso di mountain bike di Ponte dell'Olio, realizzato in collaborazione con l'Associazione Sportiva Dilettantistica Recae rivolto ai bambini/e e ragazzi/e dai 6 anni in su, con due ...
È possibile per le persone attrezzate e preparate con una mountain bike percorrere il sentiero nel bosco che da Tigo porta a Povici e viceversa.

L'anno scorso a Lenzerheide l'Italia della mountain bike si era esaltata con la bellissima vittoria di Luca Braidot. L'azzurro non si è ripetuto nella tappa della Coppa del Mondo di cross-country, ma ...Questi i nuovi campioni regionali: Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli/OP), Samuele Giuseri (Piesse Cycling/ELMT), Riccardo Ciotoli (Piesse Cycling/M1), Marco Cellini (CTM Ciclismo/M2), ...