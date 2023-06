Motori | Weekend di vittorie italiane | trionfo per Bagnaia al Mugello e per la Ferrari a Le Mans

... ribattezzato dal Corriere dello Sport 'Principe Ranieri' domina su diversi quotidiani mentre oltre alle pagine dedicate aldeiè il mercato a farla da padrone. Sulla Gazzetta 'Inter ...ferrari le mans 2023. 4 Estratto dell'articolo di Edoardo Nastri per www.corriere.it La Ferrari torna a fare la storia alla 24 Ore di Le Mans. […] Un trionfo importantissimo per il Cavallino ...Nella gara del Ferrari Challenge andata in scena sul circuito de la Sarthe, neldella 24 Ore di Le Mans, sono state ben 69 le 488 Challenge Evo che si sono sfidate in pista. E' stato Thomas Neubauer a trionfare nel Trofeo Pirelli, nell'unica corsa di questo appuntamento; ...

Tivoli: weekend tra sapori, motori, mercatini e castelli Canale Dieci

E' da sfida totale il secondo round della Porsche Carrera Cup Italia in pista da domani (venerdì) a domenica sull'Autodromo di Vallelunga. Proprio nei giorni in cui Porsche vive il culmine delle celeb ...