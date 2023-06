(Di lunedì 12 giugno 2023) Andato in archivio il GP d’, sesto round del Mondialedi. Sul circuito del Mugello sono arrivati i responsi che volevamo per avere il quadroclassifica generale più chiaro. Andiamo quindi a valutare quanto accaduto, tra chi merita una promozione e chi una bocciatura. Di seguito le valutazioni:FRANCESCO(Ducati Factory): il weekend che sognava il campione del mondo in carica. Dopo una pole-position pregevole, sono arrivate le affermazioni nella Sprint Race e soprattutto nella gara domenicale. Bottino pieno per Pecco, che scappa in classifica, facendo capire alla concorrenza di essere sempre lui il migliore del lotto, senza se e senza ma. JORGE MARTIN (Ducati Pramac): l’iberico va via dalle colline toscane con due podi di qualità. Il terzo e ...

MotoGP, promossi e bocciati GP Italia 2023: Bagnaia, primo della classe! Bezzecchi perde terreno OA Sport

Andato in archivio il GP d'Italia, sesto round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito del Mugello sono arrivati i responsi che volevamo per avere il quadro della classifica generale più chiaro. And ...MotoGP al Mugello (domenica 11, ore 14) duello tutto italiano: Bagnaia-Bezzecchi, gli allievi di Valentino Rossi, rientra Enea Bastianini.