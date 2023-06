Morto Sivlio Berlusconi | aveva 86 anni

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lo scorso aprile Silvioè stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per delle complicanze dovute alla leucemia mielomonocitica cronica, che era uno dei problemi che lo affliggeva. A due mesi dal primo ricovero (durato più di 40 giorni) la settimana scorsa il leader di Forza Italia è stato portato nuovamente in ospedale, ma i suoi portavoce hanno parlato di ‘viste di controllo’. Purtroppo al situazione è peggiorata e stamani Silviooggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. Tre volte presidente del consiglio, ex presidente del Milan, fondatore di Mediaset e uno degli imprenditori più famosi d’Italia, anche per tutti questi motivi sarà ricordato. L'articolo proviene da Biccy.it.