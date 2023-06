Morto Silvio Berrusconi a Milano all’età di 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023)– Èoggi adi 86Berlusconi. È stato il presidente del Milan più vincente della storia, acquistando il club in una situazione pre-fallimentare che portò sul tetto del mondo. ConBerlusconi come presidente, il Milan – dalla fine degli’80 fino al 2017 – vinse 1 Mondiale per club, 2 Coppa Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, 8 scudetti, 1 Coppa Italia e 7 Supercoppe Italiane. Nel 2018 aveva acquistato il Monza su consiglio di Adriano Galliani – suo collaboratore più stretto con Fedele Confalonieri – declinando l’incarico di presidente: nel suo cuore c’era posto soltanto per i colori rossoneri. L'articolo proviene da City Pescara News.

Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio ed ex patron del Milan : aveva compiuto 86 anni lo scorso settembre. Ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva , il Cavaliere non ce l'ha ...Spazio che, negli ultimi 30 anni, è stato dominato in modo indiscusso daBerlusconi. Ascesa e declino della carriera di Berlusconi: i primi anni Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'...... Berlusconi è stato per più di un quarto di secolo una figura centrale e controversa della politica italianaBerlusconi , imprenditore, quattro volte presidente del Consiglio, èoggi a ...

Silvio Berlusconi è morto. La notizia che sconvolge tutta l'Italia e l'Europa sta facendo il giro del mondo. A 86 anni se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Era ricoverato all'ospedale San Raf ...Geniale comunicatore prima ancora di essere un infallibile imprenditore, nel bene o nel male è stato tra i protagonisti indiscussi della nostra storia, rivoluzionando per sempre il modo di fare ...