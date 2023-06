Morto Silvio Berlusconi | tutti spettatori | dietro a quell’elegante e strafottente sbruffoneria c’era un segreto legame popolare creato con la tv

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dalla calza sulla telecamera alla bandana sul cranio pelato, dal “mi consenta” falso dimesso all’incazzatissimo “cribbio”, dall’ “Obama abbronzato” con sorriso sornione al “lettone di Putin” citato dalla D’Addario.è entrato sotto la pelle degli italiani nei primi anni Ottanta e non è più andato via. Lì a sfrigolare come un microchip piantato nei gangli vitali del “pubblico”.. Anche i “comunisti”. “e il Papa stanno camminando lungo un fiume quando al Papa cade la Bibbia in acqua,si avvicina alle acque e, camminando sulla superficie senza affondare, la recupera. Il giorno dopo l‘Unità titola: “non sa nuotare!”. Prima dinessuno. Nemmeno Giulio Andreotti con i suoi aforismi ...

Berlusconi , l'ex presidente del Consiglio ed ex patron del Milan : aveva compiuto 86 anni lo scorso settembre. Ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva , il Cavaliere non ce l'ha ...Spazio che, negli ultimi 30 anni, è stato dominato in modo indiscusso daBerlusconi. Ascesa e declino della carriera di Berlusconi: i primi anni Dopo la laurea in giurisprudenza presso l'...... Berlusconi è stato per più di un quarto di secolo una figura centrale e controversa della politica italianaBerlusconi , imprenditore, quattro volte presidente del Consiglio, èoggi a ...

La notizia della sua morte è arrivata pochi minuti dopo le 10.30, appena dopo la circostanza, resa nota, dell’arrivo in massa di tutti i suoi figli in ospedale. Silvio Berlusconi, l’imprenditore che ...Silvio Berlusconi è morto. La notizia che sconvolge tutta l'Italia e l'Europa sta facendo il giro del mondo. A 86 anni se ne va un pezzo di storia del nostro Paese. Era ricoverato all'ospedale San Raf ...