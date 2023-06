Morto Silvio Berlusconi | le reazioni della politica italiana

(Di lunedì 12 giugno 2023) La scomparsa diha suscitato profondo cordoglio nelle istituzioni e nella. Pochi minuti dopo la notizia, tutti i leader politici del Paese hanno espresso il loro messaggio di cordoglio a partire dal presidente del Consiglio e leader attuale del centro destra italiano, Giorgia Meloni. A Dio,. pic.twitter.com/hWiSNPCeia— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 12, 2023 Oggi ci saluta un GRANDE ITALIANO.Uno dei più grandi di sempre, in tutti i campi, da tutti i punti di vista, senza eguali.Ma soprattutto oggi perdo un grande amico.Sono distrutto e piango raramente, oggi è uno di quei giorni.Conservo come un dono prezioso il valoretua… pic.twitter.com/4n4TOefl4c— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2023 Umberto Bossi, fondatore ...

Quella con la deputata calabrese di Forza Italia, iniziata nel 2020, è stata l'ultima relazione dell'ex premier,il 12 giugno 2023 a 86 anni. Prima c'erano stati i due matrimoni con Carla Dall'Oglio e Veronica Lario, finiti con due divorzi, e la relazione con Francesca Pascale. Ecco le relazioni ...Berlusconi èquesta mattina intorno alle 10 al San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Da venerdì scorso era di nuovo ricoverato al San ...Berlusconi all'età di 86 anni. Il Presidente di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso venerdì al San Raffaele di Milano: in questi giorni non erano stati diffusi bollettini medici, ...

Emilio Fede non trattiene le lacrime per la morte di Emilio Fede. «Due fratelli: io e lui eravamo come fratelli!». Non riesce a non commuoversi, Emilio Fede, nel ricordare alla AdnKronos la figura ...C'è tutto questo negli ultimi mesi di vita di Silvio Berlusconi morto a 86 anni all'ospedale San Raffaele di Milano. Il senatore ed ex presidente del Consiglio era stato ricoverato nuovamente venerdì ...