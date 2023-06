Morto Silvio Berlusconi | la sua azione politica ha dato vita a 16 nuove parole | ecco quali

Berlusconi,all'età di 86 anni, è stato Presidente del Consiglio italiano dal 1994 al 1995, dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. Riposa in pace". La notizia della morte di...Leucemia mielomonocitica cronica . Questa la patalogia di cui ha soffertoBerlusconi fino alla morte sopraggiunta questa mattina al San Raffaele di Milano . Scopriamo cause e sintomi della leucemia mielomonocitica ...... il rivoluzionario della televisione FOTO STORICHE Fotogallery -Berlusconi in gioventù FOTO STORICHE Fotogallery -Berlusconi imprenditore: dall'edilizia alla tv E'...

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

«Quanti anni hai, piccolina». «Sette». «Sai, io alla tua età ne avevo solo cinque», disse a una bimba Silvio Berlusconi giunto a Milanello, il ...Alcuni programmi di Canale 5 non andranno in onda per lasciare spazio ad uno speciale per ricordare il leader di Forza Italia ...