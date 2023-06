Morto Silvio Berlusconi | funerali di Stato per l’ex premier mercoledì al Duomo di Milano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Si svolgeranno14 giugno ididiin piazza, come confermano fonti della Curia del capoluogo lombardo ad Ansa. Alla cerimonia dovrebbe partecipare anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il feretro delverrà portato a Villa San Martino, ad Arcore, mentre la camera ardente sarà allestita allo studio 20 di Mediaset, a Cologno Monzese, a partire da domani 13 giugno. Il Cavaliere èlunedì a 86 anni all’ospedale San Raffaele dove eranuovamente ricoverato il 9 giugno. Lo scorso 19 maggio eradimesso dopo 45 giorni di ricovero per una polmonite aggravata dalla leucemia mielomonocitica ...

... sono tante le reazioni provenienti dal mondo della politica, della televisione e dello sport, dove l'ex Cavaliere si è distinto per oltre 40 anniBerlusconi èoggi all'età di 86 anni : ...Berlusconi èquesta mattina all'ospedale di San Raffaele a Milano e la showgirl Elisabetta Gregoraci lo ricorda nel giorno del suo matrimonio . Poco fa ha pubblicato una storia su ...Berlusconi è'. L'annuncio corre veloce in rete e in tv. Sono circa le 10.30 del 12 giugno 2023, ma il Cav è già venuto a mancare da 1 ora circa. Su Canale 5 a dover dare la notizia sono ...

Berlusconi è morto: i figli e il fratello al San Raffaele. Le news la Repubblica

[Articolo in aggiornamento] Muore al San Raffaele di Milano Silvio Berlusconi. L'ex Premier che si era recato alla clinica per dei semplici accertamenti legati alla leucemia cronica della quale era ma ...