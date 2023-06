Morto Silvio Berlusconi | aveva 86 anni

(Di lunedì 12 giugno 2023) Lo scorso aprileè stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per delle complicanze dovute alla leucemia mielomonocitica cronica, che era uno dei problemi che lo affliggeva. A due mesi dal primo ricovero (durato più di 40 giorni) la settimana scorsa il leader di Forza Italia è stato portato nuovamente in ospedale, ma i suoi portavoce hanno parlato di ‘viste di controllo’. Purtroppo al situazione è peggiorata e stamanioggi all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì. Tre volte presidente del consiglio, ex presidente del Milan, fondatore di Mediaset e uno degli imprenditori più famosi d’Italia, anche per tutti questi motivi sarà ricordato. BREAKING – ULTIM’ORA È...

Berlusconi . A 86 anni si è spento all'ospedale San Raffaele di Milano , davanti ai cinque figli, accorsi insieme al capezzale del papà appena hanno saputo che la situazione era ...Berlusconi, il calcio italiano dà l'ultimo saluto al patron del Monza, scomparso quest'oggi all'età di 86 anniBerlusconi, patron del Monza, si è spento quest'oggi dopo una lunga lotta ...Commenta per primo Il cordoglio della Fiorentina per la scomparsa diBerlusconi : Il Presidente Rocco Commisso ha voluto così esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa diBerlusconi: 'Sono vicino alla famiglia Berlusconi per la loro perdita.Berlusconi, leader politico e istituzionale, è stato un punto di riferimento e un modello vincente per lo sport ...

Silvio Berlusconi è morto alle 9.30. I figli e il fratello al San Raffaele. Miccichè: "Finita Forza Italia". Il Pd rinvia la direzione la Repubblica

LATINA – E’ morto Silvio Berlusconi, il leader e fondatore di Forza Italia aveva 86 anni ed era ricoverato al San Raffaele di Milano. Accanto a lui nelle scorse ore si erano radunati tutti i figli. La ...Un’era calcistica in cui il rossonero ha dominato segnando parte di quel made in Italy che andava in giro per il mondo. Silvio Berlusconi presidente del Milan è stato questo. Nel 1986 ha salvato la ...