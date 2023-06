Morto l’attore Francesco Nuti | aveva 68 anni

La burocrazia, come diceva Balzac "è un meccanismo gigante mosso da pigmei." approfondimento Èe regista Francesco Nuti, aveva 68 anni Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! ......stanca di Beautiful dopo tanti anni 'Assolutamente no'... Ma'attrice è stanca di Brooke e di Beautiful Ecco la sua ... E' davveroAll'età di 68 anni, dopo una lunga malattia, èoggi Francesco Nuti . Noto soprattutto per la sua comicitàtoscano iniziò la carriera come cabarettista nel trio i Giancattivi (con lui Alessandro Benvenuti e Athina Cenci ). Nell'81 il ...

Morto l'attore Francesco Nuti Agenzia ANSA