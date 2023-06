Morto Francesco Nuti | l' attore toscano aveva 68 anni | la depressione | l' incidente e l' ultimo ricovero

Come cambia il palinsesto: martedì speciale Porta a Porta Silvio Berlusconi, Federica ... Tra questi non poteva mancare quello dell'ex moglie diTotti. 'La televisione è stato il cuore ...Articoli più letti Giorgia Soleri dopo il video di Damiano con un'altra: "La nostra relazione non era monogama" di Redazione People Mara Venier, èil genero PierForleo: "Ti ho voluto ...È notizia di poco fa: il noto attore italianoNuti èquesta mattina all'età di 68, dopo una lunga malattia. A dare il triste annuncio è stata la figlia Ginevra , insieme alla famiglia, che nell'occasione ha speso anche parole di ...

Lutto nel cinema, è morto Francesco Nuti. Aveva 68 anni, era malato da tempo La Stampa

Il cordoglio del presidente della Repubblica: “Un innovatore dalla grande umanità. Ha combattuto la malattia con coraggio”. Il Papa: “Tempra energica, protagonista della vita politica italiana”. Decar ...Milano, 12 giu. (askanews) - Addio a Francesco Nuti, l'attore, regista e sceneggiatore è morto a Roma a 68 anni ed era malato da tempo. Esordì col trio "I Giancattivi", poi il cinema dove riscosse ...