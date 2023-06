Morto Francesco Nuti | l' attore e regista di ' Io | Chiara e lo Scuro'

E'oggi a Roma l'attoreNuti . Da diverso tempo era ricoverato in una clinica romana a causa di diverse patologie. L'annuncio è stato dato dalla figlia Ginevra , da tempo sua tutrice. ...... la notizia peggiore è che èSilvio Berlusconi' ha annunciato la conduttrice di Mattino Cinque con le mani giunte e la voce rotta dalla commozione. 'fai tu, perché io...', ha concluso ...Fotogallery - Addio aNuti MUSICA E MARE Da Annalisa e Fedez a Megoni ed Elodie, la carica dei tormentoni estivi PROTAGONISTA DELLA COPERTINA Fotogallery - Sandra Milo in costume a 90 anni per 'Flewid Book' ...

E' morto Francesco Nuti, addio al grande attore LA NAZIONE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il mondo del cinema piange la morte del noto attore e regista. Spettacolo in lutto per l'uomo che aveva solo 68 anni.